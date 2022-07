El video que compartió Mauricio Macri contra la izquierda

El pasado miércoles el ex presidente Mauricio Macri compartió un video del discurso de una dirigente política de España en el que apunta contra los movimientos de izquierda y defiende el Estado de derecho que promueve el sector privado. No es casual que el ex mandatario lo haya compartido en momentos en que el Gobierno de Alberto Fernández trata de mostrarse firme contra el campo por la liquidación de la soja y el precio del dólar.