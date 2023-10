Elecciones en CABA: se votará con un único sobre para los cargos a jefe de Gobierno y Presidente

Los problemas identificados provocaron un fuerte malestar entre los ciudadanos, partidos políticos y las autoridades electorales, lo que conllevó a una revisión de todo el proceso de votación. La jueza con competencia electoral, María Servini, cuestionó con dureza la metodología adoptada por el gobierno porteño.

Con la marcha atrás del sistema BUE, las elecciones seguirán siendo simultáneas pero ya no concurrentes. Es decir se votarán cargos nacionales y locales el mismo día y con el mismo sistema electoral con el tradicional sistema de votación clásico con boletas partidarias sábana. Además, al no ser concurrentes, los comicios se regirán por el Código Nacional Electoral, por lo que no resulta obligatoria la utilización de la Boleta Única de Papel como establece la normativa porteña.

Con este cambio, las boletas de los candidatos a jefe de Gobierno, a la Legislatura porteña y Juntas comunales estarán a la vista de manera diferenciada de las nacionales. Ambas categorías no estarán juntas, con el fin de identificar claramente la oferta electoral que corresponde a cada competencia. Si bien ya estaba definido que se utilizarían dos boletas de papel separadas -una para Presidente y otra para Jefe de Gobierno- todavía faltaba definir si los sufragios serían depositados en urnas distintas. Finalmente, se determinó que se depositaran en una misma urna.