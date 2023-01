En imágenes: la masiva protesta de taxistas en distintos puntos de la ciudad

La concentración comenzó avenida Colón y Güemes , y este mediodía se agruparon en Playa Grande generando demoras en el tránsito. Además, la medida de fuerza no tiene previsto un tiempo de finalización.

image.png

"No va a quedar un solo auto en la calle", anunció Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis. "Hasta que no nos garanticen el compromiso no vamos a levantar la medida", enfatizó.

En el paro de actividades se apuntará contra el intendente Guillermo Montenegro por “permitir” que estas aplicaciones funcionen en la ciudad en el marco de la ilegalidad.

Embed

Las entidades que realizarán la medida de fuerza serán: Supetax, Simpetax, Ampat, Sociedad de Conductores de Taxis, Federación Nacional de Conductores de Taxis, Cooperativa Malvinas, Taxi Puerto, Paso Cars y Remicoop.

Embed

El conflicto

No es la primera vez que taxistas realizan un paro por este motivo. La última vez coincidió con el tratamiento de la ordenanza que busca aprobar el funcionamiento de las apps de transporte en el Concejo Deliberante e incluyó una movilización hacia el Municipio. El expediente permanece en Comisión, pero Uber y Cabify siguen funcionando en la ciudad.

Durante esta temporada de verano, el conflicto tuvo algunos episodios más “violentos” con denuncias cruzadas. En la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata cuando inspectores de Transporte municipal infraccionaron a un conductor de la aplicación Uber. Según expresaron desde la Sociedad de Conductores de Taxis, el sujeto "se puso violento" y debieron intervenir custodiando a los trabajadores.

En tanto, Néstor, trabajador de la aplicación de transporte, contó a Ahora Mar del Plata que los taxistas ofrecen una versión sesgada para "justificar la violencia con la que se te suben al auto, te agarran el celular y se fijan si tenés la aplicación". "Están haciendo una cacería, agarraron a un muchacho que viajaba solo", agregó.