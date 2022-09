Érica Rivas habló de la obra de Casados con hijos: "Me da mucha tristeza"

En su lugar, un nuevo personaje se sumará a la historia de Dardo (Marcelo De Bellis). En este contexto, la actriz habló con Intrusos y no pudo evadir las consultas sobre la adaptación teatral de la ficción.

“¿Te enteraste de tu reemplazo?”, le preguntó el cronista. “Sí, sí, me enteré”. Al indagar un poco más en qué piensa acerca del trabajo de Jorgelina Aruzzi, aseguró: “Ella es lo más, es una actriz divina”. La expresión de su rostro cambió cuando quisieron saber si iría al estreno en caso de que la inviten: “No, no creo, me da mucha tristeza”.

“No tengo idea cómo será en la historia”, aclaró en cuanto a las modificaciones que hicieron en el guion para sumar a Aruzzi. Anteriormente, habían anticipado en el mismo ciclo, cómo será su participación: “Sería la nueva novia de Dardo”.

En su momento Rivas había querido leer y revisar el guion antes de cerrar y ahí habrían comenzado sus diferencias con la producción, quienes en el 2020 comunicaron: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.

A mediados del mismo año se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes de la pieza. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, había dicho la actriz.

En otra nota, el año pasado, aclaró: "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo”. Además aseguró amar a María Elena como personaje: “Siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije”.