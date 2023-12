Escaneo de iris a cambio de criptomonedas: "Con los datos biométricos deberíamos ser muy cuidadosos"

"Worldcoin viene llamando la atención en muchos países del mundo porque proponen el escaneo del iris y l a creación en conjunto con estos datos biométricos de una especie de identidad digital que certifica quien presenta esa entidad es una persona humana ", expresó Constanzo. "Al frente de wc esta el CEO de OpenIA, Sam Altman. Utilizaron mucho esta narrativa para impulsar la criptomoneda porque va a haber una necesidad de demostrar en internet que sos un humano, porque como hay inteligencias artificiales, como CHAT GPT, que pueden generar un monton de contenido, es difícil distinguir que contenido proviene de humanos y que contenido de bots o inteligencias artificiales", agregó. Sin embargo, "esto no es tan así".

¿Qué significa que te escaneen el iris y generen un patrón? "Van a tomar una fotografía en este tipo de aparatos no es mas que una fotografía parecida a un control que nos hacen en el oculista. El iris tiene características distintivas, únicas para cada persona, y esto utilizaría Worldcoin para poder identificarnos en cualquier lugar que tengan uno de estos aparatos, esta orbe de Worldcoin, y es el proceso de generar una firma, un hash como decimos los informáticos, de estos datos propiamente dichos. Ese hash debiera tener características de unicidad y de seguridad , que sea único y no se pueda llegar a nuestros datos deshaciendo este código", respondió el especialista.

Seguridad y consecuencias

Con respecto a si es seguro o no, Constanzo destacó que "en la medida que worldcoin no demuestre como es su algoritmo, su procesamiento de los datos, es bastante difícil decir si es seguro o no".

"Ellos hacen algunas afirmaciones, por supuesto que buscan que su servicio, su criptomoneda sea utilizada, y van a decir que es seguro. Hay noticias y reportes de gente que han logrado engañar al sistema y escanear varias veces y recibir varias veces el pago. En ese sentido tendría fallas el sistema. Con lo cual también nos da lugar para pensar que no todo es tan bueno como ellos están presentando", expresó.

La discusión sobre las consecuencias de compartir datos biométricos es amplia. "¿Si fueran expuestos, alguien se puede hacer pasar por nosotros? eso sucederá si usamos esos datos para validar nuestra identidad", analizó el ingeniero.

Como ejemplo, citó que en Reino Unido hay bancos que utilizan la voz de sus clientes (un rasgo biométrico) para identificarlos cuando llaman por teléfono para operar. "Mediante el uso de deep fake, hay investigadores que demostraron que pueden hacerse pasar por otras personas y saltarse esta verificación biométrica. Eventualmente ese puede ser el riesgo. Qué atamos a estos datos biométricos, qué tan disponibles están esos datos para que otros se hagan pasar por nosotros y si las cuestiones de verificación que se hacen sobre los mismos son suficientes o no para detectar alguien que se quiere hacer pasar por otro", añadió

"Con respecto al iris es más complicado que la voz, porque se necesita un aparato y proximidad. Pero en general, con los datos biométricos debiéramos ser muy cuidadosos y prestar atención de cómo se usan, que pretenden verificar y cómo los resguardamos", concluyó.