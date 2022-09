"Escuchamos explosiones durante toda la noche"

"Me desperté sobresaltado por el ruido de las detonaciones. No sabía qué estaba pasando y no pude pegar un ojo en toda la noche", relató otro vecino.

La Policía evacuó los departamentos linderos y negocia con el hombre para que se entregue. Se viven momentos de suma tensión.

"No es la primera vez que hay problemas en el barrio con este hombre. Hace unos días le habían allanado el departamento y le encontraron armas de guerra", dijeron los vecinos de la zona del Materno Infantil.

El hecho ocurre en un edificio de Castelli ente Santa Fe y Corrientes, a metros del hospital y la comisaría Segunda. La Policía arribó enseguida al lugar y el militar les arrojó un mortero a los efectivos. Se atrincheró y un negociador de las Fuerzas Operativas Especiales busca que se entregue.

"Por suerte estoy bien, no me pasó nada", contó una mujer tras ser evacuada por la Policía de su departamento.