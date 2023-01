Los diez marplatenses del año

image.png

Tuvo actuaciones determinantes: una impresionante tapada a Randal Kolo Muani en la última jugada del alargue que valió un Mundial y atajó un penal clave en la definición ante Francia. También adivinó la dirección del penal de Aurelien Tchouameni, que terminó desviado al lado de su palo derecho, y volvió a hacer un baile icónico que quedará para la historia.

Dibu fue el héroe de la Selección y jugó un papel fundamental para que la albiceleste se impusiera en la final ante Francia y consiguiera su tercera Copa del Mundo.

image.png

El arquero se destacó con atajas claves en la etapa decisiva del Mundial. En octavos de final tapó un mano a mano ante Australia en la última jugada del partido que evitó el empate y atajó dos penales en la definición ante Países Bajos en los cuartos de final.

Dibu -el arquero argentino más caro de la historia tras ser comprado en 21.5 millones de euros por el Aston Vila- se hizo dueño del arco de la Selección.

image.png

El carisma de Dibu es innegable. A tal punto que la plataforma Change.org lanzó una campaña para juntar firmas con el propósito de construir la estatua del arquero a cocochito del Lobo Marino, tradicional postal de la ciudad. Además, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto para que el estadio José María Minella pase a llamarse Emiliano "Dibu" Martínez. Pero no solo eso: la FIFA lo nominó al premio The Best que se otorga al mejor arquero de la temporada por su "desempeño excepcional" durante el Mundial.

Juliana Cassataro

La científica marplatense lidera un importante proyecto para desarrollar una vacuna nacional contra el coronavirus de bajo precio, alta efectividad y capacidad de adaptarse velozmente a nuevas variantes.

Los resultados de la Fase 1 de la vacuna contra el Covid producida en Argentina, la Arvac Cecilia Grierson, son más que prometedores: logra aumentar hasta 30 veces la inmunidad contra las nuevas variantes, incluyendo la Omicron, y provoca muy pocos efectos adversos.

Desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Conicet y laboratorios Cassará, esta vacuna funcionará como “booster” o refuerzo, para quienes ya tengan su esquema inicial aplicado.

image.png

Es la primera vez que una vacuna preventiva de enfermedades infecciosas diseñada y desarrollada integralmente en Argentina completa los estudios clínicos de Fase 1. Está diseñada para ser usada como refuerzo y se basa en la tecnología de proteína recombinante, considerada muy segura, ya que se utiliza desde hace décadas para fabricar la vacuna contra Hepatitis B que se utiliza en niños recién nacidos, o contra el Virus del Papiloma humano (VPH) que se aplica a adolescentes.

Juliana Cassataro, quien estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirige el equipo de investigación interdisciplinario que trabaja en el desarrollo de la primera vacuna argentina contra el Covid.

La científica marplatense recibió elogios de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. “Es un orgullo para la ciencia argentina disponer de una vacuna nacional diseñada por nuestras científicas y científicos”, destacaron.

Fabiana Ocaranza

Es la dueña de la fábrica marplatense “Milagros de Cielo” que se convirtió en el mejor alfajor del mundo.

“Milagros de Cielo”, una pyme con apenas siete empleados que lleva 22 años en la ciudad, ganó el Mundial del Alfajor. Y es furor de ventas: la gente es capaz de hacer varias horas de cola para comprar el alfajor en la Diagonal Pueyrredon y San Martín.

La estrella es el alfajor de mousse de chocolate al licor que tiene dos galletitas y lleva 50 gramos de relleno. Es totalmente artesanal y, según Ocaranza, “es el niño mimado”.

Fabiana Ocaranza.jpg

Ocaranza reconoció que no tenía “ni idea” de la realización del primer Mundial del Alfajor. Y que fue una clienta la que la incentivó a competir.

Según el jurado, el alfajor ganó “por sus características organolépticas, por una masa muy húmeda, por un relleno con su justa humedad y una cubierta también correcta”.

Tras ganar el Mundial, la demanda fue tal que dejó prácticamente sin stock al local. Los clientes arrasan con el producto. “Nos cambió la vida”, dice Ocaranza.

Guillermo Triguero

Es el marplatense que rescató a ocho cubanos que se encontraban a la deriva en los cayos de Florida, Estados Unidos, luego de que una ola los tirara del bote en el que habían salido de La Habana.

“En un momento le digo a mi compañero: ‘estoy escuchando gritos, algo’. Ahí vimos a una persona a 300 metros que estaba a los gritos. Algunos estaban flotando con pedazos de telgopor”, contó después del rescate.

image.png

Guillermo, que tiene 58 años y es socio del Club Náutico de Mar del Plata, viaja habitualmente a Estados Unidos para navegar. “Apenas escuchamos los gritos, bajamos el motor. Escuchamos de casualidad unos alaridos a lo lejos”, recordó. “Estaban desesperados porque la corriente los alejaba cada vez más de la costa. Querían subir al barco, ya ni les interesaba llegar a Estados Unidos, querían salvar su vida. Estaban agotados, les dimos algunos flotadores y los fuimos rescatando. Los que estaban más cansados subieron primero”, relató.

La guardia costera estadounidense trasladó a los ocho cubanos hasta el Puerto más cercano. El 19 de junio de 2022, Guillermo se convirtió en héroe.

La Joaqui

Joaquinha Lerena, más conocida como La Joaqui, tuvo un gran 2022 y logró un hito en su carrera musical. Por primera vez, la rapera marplatense alcanzó a ocupar tres posiciones en el top 10 del ranking de los 100 temas más escuchados de Billboard.

En el décimo puesto del top 100 figuró “Tu amor”, la canción que lanzó junto a DJ Alex. En el sexto lugar La Joaqui volvió a aparecer con “Dos Besitos”, su nuevo hit que estrenó con Salas y Gusty DJ. Mientras que en el top 5 se ubicó “Butakera”, la canción que grabó junto a su amigo El Noba.

joaqui.jpg

Varios famosos elogiaron a La Joaqui. Una de ellas fue la China Suárez, quien en sus redes sociales compartió el álbum “Barbie Copiloto”, y le dedicó unas sentidas palabras. “Me vi varias notas de ella, me hace emocionar”, escribió la actriz. En su publicación, la China también mostró su alegría por los logros de la autora de “Butakera”: “Que felicidad me da que la esté rompiendo. Te lo merecés mucho reina”.

La Joaqui agigantó su nombre dentro de las competencias de freestyle cuando se consagró como la primera mujer en participar y clasificar en las batallas nacionales de Red Bull, una conquista que contribuyó al proceso de deconstrucción de la escena e inspiró a otras chicas a seguir sus pasos.

LA JOAQUI | MISSION 08 - ALAN GOMEZ

La Joaqui ahora tiene como hit el tema Mission 08, que lleva más de 52 millones de reproducciones en YouTube.

Miguel Barros

Es taxista y no solo traslada a sus pasajeros, sino que también utiliza su herramienta de trabajo para ayudar: junta donaciones para comedores de la ciudad. “Ayudar me da mucha felicidad, es un placer enorme. En cada ayuda me siento realizado como persona”, dice.

Hubo un hecho que le dio un impulso para reforzar su compromiso con quienes lo necesitan. En 2009 conoció a Joshua, un nene que iba con su sobrina nieta al jardín y que necesitaba una operación urgente en Chile.

Entonces, con otros taxistas, empezaron una campaña para juntar tapitas de gaseosa. El eslogan era ‘Un granito de arena para Joshua’. “Gracias a Dios logramos recolectar el dinero para operarlo”, recuerda.

image.png

La satisfacción de ayudar a ese nene le generaron ganas de seguir con otras causas. “Si juntábamos dinero para una operación, ¿por qué no juntar donaciones para un comedor?”, fue una de las iniciativas que compartió con sus compañeros en la parada de taxis de 25 de Mayo y Mitre.

Gracias a Elda Sánchez, quien era la presidenta de la Liga de Amas de Casa y solía viajar como pasajera de su taxi, conoció distintos comedores. Hoy ayuda a “Los Peques”, en Anchorena 6026, y “Arcoiris”, en Río Negro 8062. “Siento que sigo con su legado”, dice.

Su sueño es formar una ONG. “Tenemos el nombre: ‘Amigos solidarios marplatenses’. La idea es poder formalizarla para poder acceder a otros lugares para ayudar. Ver las caritas de los nenes y nenas cuando le das las cosas, no tiene precio”.

Solana Sierra

La joven marplatense es la gran promesa del tenis femenino. Yahizo historia: llegó a la final de Roland Garros junior y quedó a un paso de la gloria, tras caer ante la checa Lucie Havlickova por 6-3 y 6-3.

"Estaba medio triste cuando terminé la final, pero cuando fue la ceremonia y me dieron el plato de subcampeona me di cuenta que fue algo único, que es muy difícil de conseguir y que muy pocos pueden tenerlo. Aprecié mucho esa semana, fue increíble", dijo.

"Pude estar con Gaby Sabatini, que estaba jugando el torneo de leyendas y que me la cruzaba en el vestuario -contó-. Ella me animaba para el siguiente día. Es lo más lindo que me pasó, porque ella es un ejemplo para mí en el tenis".

solana Sierra.jpg

Sierra, de 18 años, es una de las máximas promesas del tenis femenino en Sudamérica y este año debutó en el equipo argentino en la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup) con cuatro triunfos frente a la colombiana Yuliana Lizarazo, la brasileña Laura Pigossi, la guatemalteca Melissa Morales y la mexicana Marcela Zacarías, en el torneo jugado en Salinas, Ecuador.

"A largo plazo, mi objetivo es ser top 100, pero primero me puse como meta para el año que viene clasificar a la qualy de los Grand Slams. Sé que lo puedo lograr", aseguró.

Ignacio Gorriti

Es un joven marplatense que creó un proyecto de inteligencia artificial que entiende lengua de señas y muestra en pantalla su significado.

Gorriti estudia Ingeniería en Sistemas en UNICEN y explicó que su iniciativa “sólo puede reconocer los cuatro términos” que se muestran en el video publicado en sus redes.

“Ya tengo un prototipo para transformar el proyecto en una web app y que sea accesible desde cualquier celular sin descargar ninguna app adicional”, señaló.

Ignacio Gorriti.jpg

“Me mandé con un nuevo proyecto, una inteligencia artificial que pueda entender la lengua de señas y mostrar en pantalla su significado”, expresó Gorriti.

“Mi idea es seguir entrenando a la IA y ampliar por supuesto la cantidad de términos a reconocer. Para avanzar me gustaría hacerlo en conjunto a alguna organización especializada en la lengua de señas”, dijo.

Cristal Barraza

Es la operadora del Same (Sistema de Atención Médica de Emergencias) que le hizo maniobras de reanimación a un bebé que había ingresado sin signos vitales al COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) y le salvó la vida.

El hecho ocurrió a la madrugada y quedó registrado por las cámaras del COM. En las imágenes se ve cuando los padres se bajan desesperados de una camioneta con el bebé en brazos y entran corriendo al COM para pedir ayuda. Enseguida la operadora del Same toma al bebé y comienza a hacerle maniobras de reanimación.

"La criatura estaba sin signos vitales, no tenía reacción, ya estaba de color violeta y me doy cuenta que estaba sin vida. Le hice masajes y después de una larga reanimación, logré que vuelva a respirar. Lo hice con mucho cuidado, lo único que pensaba era en no lastimarlo más para no agravar su cuadro. Me he capacitado y preparado para enfrentar una situación así. Por suerte pude salvarle la vida", contó Cristal, la primera operadora trans del país.

“Creo que por mi condición de género el caso del bebé tomó tanta trascendencia y me parece que es lógico, llama la atención, sorprende y de alguna manera estoy acostumbrada a este tipo de reacciones", agregó.

image.png

La familia del bebé se mostró agradecida y le propuso que sea la madrina. "Nos devolvió la vida de nuestro hijo, se nos moría", señaló el padre del bebé.

En el COM la definen a Cristal como "la operadora estrella" y ella se divierte con el título cariñoso. "Cuando ingresé a este trabajo, tuve la suerte de conocer a Gisela Lagranje, una compañera que me ayudó muchísimo y me fue integrando al resto del grupo. Desde ese momento, sentí que el ser transgénero no importaba, solo era una más y me siento respetada y considerada por todos ellos".

María Florencia Cayrol

Es la biotecnóloga marplatense galardonada con el Premio de L'Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia".

Cayrol.jpg

El presidente Alberto Fernández recibió a Cayrol en la Casa Rosada y la felicitó por sus investigaciones. La científica recibió en Francia el galardón que reconoce la labor de las mujeres en la ciencia.

image.png

Cayrol se graduó en la Universidad Nacional de Quilmes en 2008 y obtuvo un doctorado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires en 2015. Actualmente, se desempeña como investigadora enel Conicet y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas.

Este año Cayrol fue premiada en la categoría Rising Talent del Premio Internacional L'Oréal-Unesco por sus investigaciones de las razones por las cuales el mecanismo molecular desencadenado por las hormonas tiroideas afecta la eficacia de las terapias oncológicas, incluida su actividad antineoplásica y la inmunidad antitumoral asociada.