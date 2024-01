Los diez marplatenses del año

Dibu tuvo una actuación consagratoria con la Selección en el Mundial de Qatar y se adjudicó la distinción Lev Yashin como el mejor arquero del mundo de la temporada 2022 en la ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet, de París.

image.png

En 2023, el ídolo marplatense también ganó el premio The Best al mejor arquero del planeta.

Dibu -el arquero argentino más caro de la historia tras ser comprado en 21.5 millones de euros por el Aston Vila- es el primer marplatense en salir campeón de la Copa del Mundo.

El arquero fue el héroe de la Selección y tuvo actuaciones determinantes: una impresionante tapada a Randal Kolo Muani en la última jugada del alargue que valió un Mundial y atajó un penal en la definición ante Francia. No hay dudas: Dibu se convirtió en el futbolista más importante de la historia de Mar del Plata.

Guillermo Montenegro

Obtuvo un contundente triunfo y consiguió su reelección como intendente de Mar del Plata. Beneficiado por el corte de boleta, se impuso con más del 41 de los votos y, al igual que en 2019, le volvió a ganar la elección a la candidata de Encuentro Marplatense Fernanda Raverta, a quien superó por cinco puntos.

Montenegro obtuvo 161.375 votos y aventajó por más de 19 mil sufragios a la ex titular de la Anses (36,2%). El intendente logró el triunfo en medio de un escenario nacional y provincial desfavorable para Juntos por el Cambio. Es que el 22 de octubre en la ciudad ganaron Sergio Massa y Axel Kicillof.

image.png

Montenegro gobernará Mar del Plata hasta el 10 de diciembre de 2027 en un contexto político favorable: Juntos por el Cambio tiene mayoría propia para aprobar las iniciativas del gobierno municipal.

Georgina Sposetti

Multipremiada por su proyecto "Un ensayo para mí", la médica investigadora marplatense padece una enfermedad extraña y creó un mecanismo para ayudar a otras personas.

A Sposetti le diagnosticaron el síndrome de Lewis Sunmer, una enfermedad rara que altera la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos.

image.png

Egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en diabetes y master en Investigación Clínica y Farmacológica de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), es la creadora de "Un ensayo para mí". Se trata de una original propuesta que permite que cualquier persona con una enfermedad -en lo posible, diagnosticada- participe de alguna evaluación experimental de un medicamento nuevo que prometa mejorar su tratamiento ya conocido o disponible y, eventualmente, aportarle un beneficio.

La propuesta logró una importante difusión: hasta The Lancet Oncology le dedicó un artículo, donde se la considera una pionera "revolucionaria" de reclutar pacientes para pruebas clínicas.

Ulises Saravia

El nadador marplatense de 17 años hizo historia: se adjudicó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Natación.

Saravia se quedó con el tercer lugar en los 50 metros espalda y se convirtió en el primer nadador argentino en subirse al podio de una cita Junior.

image.png

El representante de Once Unidos registró un tiempo de 25.02 y quedó por detrás de Miroslav Knedla (24.80) y Oleksandr Zheltiakov (24.91). Además batió el récord argentino de la prueba en semifinales (24.95).

Saravia también se adjudicó la medalla de plata al finalizar segundo en los 100 metros espalda en los Juegos Panamericanos.

El marplatense marcó un tiempo de 54,23 segundos y finalizó a 0,03 del ganador y presea de oro, el estadounidense Adam Chaney. Saravia es la gran promesa de la natación argentina.

Pablo Borboroglu

El biólogo marplatense fue premiado con la distinción Indianapolis Prize, que es más conocida como “Nobel de Conservación”. Además fue distinguido con diploma de honor del Senado de la Nación.

El jurado lo hizo acreedor del premio que también es llamado como “Nobel Verde”, entre los máximos reconocimientos que se reparten en el ámbito de la ciencia.

image.png

Su rol tomó protagonismo por la labor que desarrolla desde hace años en estudio y cuidado de las distintas variedades de pingüinos que hay en el planeta. Sus inicios fueron en la Patagonia argentina pero, ya consolidado como investigador, avanzó sobre la presencia de esta especie en otros puntos del mundo.

Con su tarea, potenciada desde una fundación "Globan Penguin Society" que él mismo creó, ahora tiene el foco puesto en las 18 especies de pingüinos existentes, con mitad de ellas en riesgo por distintos motivos que en su mayoría tienen que ver con fallas en el cuidado ambiental.

Belén Casetta

La marplatense fue elegida como la atleta argentina del año en la primera gala de los premios Centenario del Comité Olímpico Argentino (COA). Además, Casetta ganó el Olimpia de Oro y tuvo el privilegio de compartir el premio con el capitán del seleccionado argentino Lionel Messi como los deportistas argentinos más destacados del año.

Casetta, de 29 años, ganó la medalla de oro de los 3.000 metros con obstáculos de atletismo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, a sólo seis meses de dar a luz a su hija Lina, que la acompañó en la ceremonia realizada en Puerto Salguero.

image.png

La atleta protagonizó una espectacular remontada en la última vuelta y se impuso con un tiempo de 9 minutos 39.47 segundos, que se convirtió en nuevo récord panamericano tras derribar la marca de la canadiense Geneviève Lynn Lalonde (9:41.45), vigente desde Lima 2019.

Después de conseguir la medalla de oro, Casetta fue en busca de su hija Lina, con quien corrió en su panza en los Juegos Sudamericanos de Asunción, el año pasado.

"No sé de dónde saqué fuerzas para preparar unos Panamericanos en cinco meses. No me lo imaginaba. Después de dar a luz, no pensé que no iba a llegar (a Santiago) pero como estaba clasificada directamente, me dije que lo iba a intentar. Esta medalla de oro, que recibí con Lina en brazos, la logramos juntas”, declaró.

Nelson

El peluquero marplatense les corta el pelo gratis a personas en situación de calle. El dueño del local lleva adelante la acción solidaria para ayudar, con su profesión, a que las personas puedan lucir prolijas y mejorar su imagen al buscar trabajo.

La peluquería está ubicada en Lamadrid al 2200, en la zona de la vieja termina. "Mi objetivo es que se vayan de acá bien arreglados y contentos", dice.

image.png

"No somos ni los primeros ni los últimos que hacemos una movida así, invitamos a otros colegas a qué lo hagan, nosotros nos animamos y dar una mano nos da mucha satisfacción", comenta.

“La forma en que nos presentamos es fundamental a la hora de buscar trabajo”, sostiene. Esa reflexión llevó a que Nelson diera el primer paso para esta iniciativa y ahora se esfuerza por garantizar que las personas se vayan de su peluquería con una apariencia impecable y una sonrisa en el rostro.

Papo MC

El rapero marplatense se consagró campeón de la liga Freestyle Master Series (FMS) Argentina tras derrotar a Larrix en la undécima y última jornada de la cuarta temporada.

Papo, a quien se le escapó el campeonato en el último suspiro de las primeras tres temporadas, llegó a la última fecha como líder en la tabla de posiciones y dependiendo de sí mismo para consagrarse.

image.png

Según los datos publicados por FMS Argentina, el también streamer y jugador de póker se coronó con 27 puntos, seguido de Mecha con 26 y Larrix con 24, a la vez que en esta temporada Tata y Wolf se fueron al descenso.

"No escuchen a nadie más que su corazón, nos vamos a morir y no se queden con esa pregunta de qué pasaba si lo intentaban. Yo lo intenté y mi sueño se materializó, voy a estar eternamente agradecido”, dijo Papo.

Fiamma Larraburu

La joven artista marplatense compuso una canción contra el bullying y recibió un importante reconocimiento por parte del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación.

Su tema musical, titulado "Sus bocas sangrarán", tiene como objetivo concientizar contra el bullying.

image.png

"Durante una gran etapa de mí vida sufrí mucho el buylling y varios comentarios feos a que era diferente y rara con respecto a los demás, pero hoy en día agradezco ser distinta porque sin eso no podría componer ni cantar. Convertir el dolor en arte es un privilegio y estoy agradecida de que así sea", destacó la artista.

Con tan solo 20 años, Larraburu fue telonera de la famosa banda uruguaya "No te va gustar" en el Estadio Polideportivo "Islas Malvinas". Su carrera va en ascenso.

Marion Marchetti

La investigadora marplatense fue premiada por un desarrollo en alimentos pesqueros que significa un avance importante para la industria pesquera local.

La becaria posdoctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Grupo de Investigación, Preservación y Calidad de Alimentos del Departamento de Ingeniería Química y en Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) fue galardonada con el segundo puesto en la categoría Alimentos en la 18° edición del Concurso Nacional de Innovaciones.

image.png

Su proyecto "Procedimiento para la producción de un alimento pesquero de conveniencia" fue seleccionado entre 80 propuestas.

En respuesta a las limitaciones inherentes al actual modelo pesquero, donde la merluza y otros recursos locales son mayoritariamente destinados a la exportación con un nivel de procesamiento mínimo, Marchetti desarrolló un proceso que agrega valor a estos recursos con una inversión económica relativamente baja. Esto se traduce en una extensión significativa de la vida útil, diversificación de la oferta y, en última instancia, una promoción del consumo de pescado y mano de obra a nivel local.