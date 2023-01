"Me van a tener que matar para hacerme un gol": las frases del año

"Me van a tener que matar para hacerme un gol" "Me van a tener que matar para hacerme un gol"

image.png

"¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo?... Andá pa’ allá, bobo” "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo?... Andá pa’ allá, bobo”

Lionel Messi y su furia contra Wout Weghorst, el futbolista de Países Bajos.

image.png

“El gobierno provincial discrimina permanentemente a Mar del Plata” “El gobierno provincial discrimina permanentemente a Mar del Plata”

Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad, acusó a la administración de Axel Kicillof.

image.png

"Montenegro no se ocupó de nada en la pandemia" "Montenegro no se ocupó de nada en la pandemia"

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, y una dura crítica al intendente.

image.png

"No voy a ser candidata a nada; cuando me quede sin fueros, métanme presa" "No voy a ser candidata a nada; cuando me quede sin fueros, métanme presa"

Cristina Kirchner, vicepresidenta de La Nación, tras ser condenada por corrupción a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

image.png

"El viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina" "El viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina"

Lo dijo el presidente Alberto Fernández el 15 de marzo de 2022 al encabezar un acto en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

image.png

“Me das asco, a vos la historia te va a condenar" “Me das asco, a vos la historia te va a condenar"

Clara Abelenda, esposa del consultor kirchnerista Artemio López, increpó al fiscal Diego Luciani en un restaurante de Mar del Plata.

image.png

“¿Qué hincha banca a un presunto abusador?” “¿Qué hincha banca a un presunto abusador?”

La actriz Thelma Fardin cuestionó que el futbolista Thiago Almada, imputado en una causa por abuso sexual, juegue en el Mundial para la selección argentina.

image.png

“El medio Maratón fue una vergüenza nacional” “El medio Maratón fue una vergüenza nacional”

La atleta marplatense Florencia Borelli denunció irregularidades en la organización del Maratón de Mar del Plata.

image.png

"En Mar del Plata no te podés sentar a comer” "En Mar del Plata no te podés sentar a comer”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, se quejó de los precios en los restaurantes de la ciudad.

image.png

“Hay que privatizar Aerolíneas y podríamos hacer una autopista a Mar del Plata de cinco carriles y un tren bala" “Hay que privatizar Aerolíneas y podríamos hacer una autopista a Mar del Plata de cinco carriles y un tren bala"

Mauricio Macri, ex presidente de la Nación.

image.png

“Messi me mandó un mensaje y me dijo: ‘Muchísima gracias por darme el Mundial’” “Messi me mandó un mensaje y me dijo: ‘Muchísima gracias por darme el Mundial’”

Dibu Martínez, el arquero campeón del mundo, contó detalles de la charla íntima que mantuvo por WhatsApp con el capitán de la selección argentina tras ganar el Mundial.