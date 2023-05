A los 83 años, murió la cantante Tina Turner

Un comunicado que anunció su fallecimiento rezaba: 'Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir'", publicaron en el medio británico.

La estrella, nacida en Estados Unidos, es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Con diez álbumes de estudio y otros tantos grabados en sus giras o en recopilaciones, Tina Turner acumuló distintos premios –incluyendo 12 Grammys- y también tuvo algunas breves participaciones en el cine en producciones como “Tommy” (1975), “Max Max” (1985) -con Mel Gibson- y “Last Action Hero” -con Arnold Schwarzenegger- en 1993.

Fuente: Cadena 3