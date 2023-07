Amiga de Natacha Jaitt contó qué había en el interior de su tablet: "Yo vi todo"

Luego, en su nuevo rol de panelista en A la tarde, programa que se emite por la señal de América, Morena sorprendió a todos al momento de hablar del caso Natacha Jaitt, el cual volvió a estar en agenda luego de que lograrán misteriosamente desbloquear su Ipad cuatro años después de su muerte.

La joven contó que tenía una gran relación con Natacha y que si no borraron las cosas que contenía el IPad se van a saber un montón de cosas que ella misma vio. "Yo había visto cosas en la tablet", expuso con determinación More.

Luego agregó: "Ojalá que no hayan borrado todas las cosas que tenía la tablet, porque caerían muchas personas". Y entre esas muchas personas siempre estuvo dando vueltas el nombre propio del papá de su hijo, a quien ella está lejos de esbozar una defensa pública.

"Muchas cosas del caso (de pedofilia) independiente, en el cual se había involucrado al papá de mi hijo, ella me las había mostrado. Una de las tantas cosas que me mostró", indicó.

"Facu estaba nombrado por la Justicia y tuvo que ir a declarar. No sé bien qué pasó. No me meto porque al otro le encanta hacerme denuncias", detalló sin irse por las ramas con las infidencias por temor a una nueva denuncia de su ex.

El que sí habló y explicó lo de la situación judicial del ex de Morena fue Ulises Jaitt, el hermano de Natacha y el principal impulsor para se esclarezca la muerte de su hermana, quien al parecer sabía demasiada cosas y muchas de ellas pesadas.

"Estaba mencionado como amigo de Leo Cohen Arazi. Uno de los que estuvo detenido por la causa de Independiente, que salió y va a juicio", remarcó Ulises.

En el cierre del tema Natacha y haciendo un resumen de lo que se viene cuando se perite la tablet y habiendo dicho que ojalá no hayan borrado lo que había, Morena Rial enfatizó y dejó expuesto que se viene algo groso: "Yo vi todo, vi fotos".

Fuente: Papparazzi.