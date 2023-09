Ángel de Brito anunció que el Bailando ya tiene su primer expulsado: ¡lo mandó al frente!

image.png

Ángel de Brito prometió dar más detalles en LAM tras haber compartido este anuncio. El periodista y jurado del Bailando 2023 no explicó los motivos detrás de la dura sanción de la producción, ni tampoco quién ocupará su lugar.

El ex Gran Hermano estaba muy conforme con el trabajo de Davos. De hecho, Tomás le dedicó un posteo, donde se muestra sonriente junto al coreógrafo y su talentosa bailarina, Agostina Cauteruccio.

La propuesta hot que le hicieron a la mamá de Tomás Holder

Después de un picante ida y vuelta con Marcelo Tinelli en la pista del Bailando 2023, la mamá de Tomás Holder, Gisela Gordillo estuvo de invitada en Intrusos (América TV). En el programa de Flor de la V, la mujer sorprendió a todos con una confesión hot.

Todo se desató por una pregunta de Gabriel Oliveri sobre el video erótico del ex Gran Hermano. "¿Qué opinas que haga esos videos, que nos hacen mal a la salud?", indagó el panelista.

"Yo no lo vi al video. No lo voy a estar mirando a mi hijo teniendo sexo. Sí, me enteré. Y lo que le dije es el sexo tiene que ser entre cuatro paredes, con la gente que quiera, pero no eso de andar mostrando. Igual creo que él no quiso mostrar eso", comentó Gisela.

"Bueno, pasa que la chica que aparece en el video vende contenido erótico", advirtió Pablo Layus. "En su momento, yo me enteré que Tomás vendió un par de videitos", añadió y reveló que a ella le llegaron propuestas para producir material xxx.

"A mí me dicen si quiero subir fotos en lolas. ¡Ni en ped....! Me preguntan si voy a hacer OnlyFans y la verdad que no", contó la mamá del ex Gran Hermano. "Hacelo! Sos una bomba atómica", la alentó Flor de la V.

Fuente: Primicias Ya