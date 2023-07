Baby Etchecopar se retiró de su programa en vivo para increpar a un conductor de América: "¡No me rompás las pelotas!"

"Le dije mil veces a este pendejo que no haga ruido cuando estoy laburando. Ahora voy a ir", advirtió, y si bien enseguida dijo que no iba a cruzarse de estudio "porque mañana es noticia en todos lados", se arrepintió y fue a quejarse. "¿Escuchan? Yo no me puedo concentrar. Les dije mil veces que bajen el volumen", insistió.

De esta manera, en un caso prácticamente inédito en la TV, Baby salió de A24 y se metió en América para encarar a Dente. "Bajá, ¡no me rompás las pelotas!", disparó, pero el conductor pareció no inquietarse, y entre risas le respondió: "¡Maestro, cómo te adoro!".

Mirá el video del incómodo momento