Burlando reveló el último deseo de Silvina Luna

“Ella (Silvina Luna) me decía que necesitaba toda la causa , recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki”, explicó Burlando.

Y detalló: “El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”.

“Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Ezequiel (Luna) también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos”, cerró Burlando.

DE QUÉ SE TRATA LA “LEY SILVINA LUNA”

Según Burlando, “si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, Lotocki va preso”.

“Estoy preparando ideas para generar un marco donde se genere un conocimiento obligatorio de los materiales (específicamente para los que hacen rellenos)”, explicó el abogado, que ya había adelantado a Ciudad que buscará crear un marco regulatorio para las cirugías que impliquen rellenos.