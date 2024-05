Cami Mayan contó el mal momento que vivió tras mantener relaciones sexuales con Alexis Mac Allister

Cami Mayan recordó una anécdota que vivió con su ex pareja, el futbolista Alexis Mac Allister , luego de mantener relaciones sexuales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/touchitaitana/status/1792743952283808177?s=46&t=ETd0pfUp1euNK11qcdV1Xw&partner=&hide_thread=false Lo q se soltó cami mayan la amo destruilo reina pic.twitter.com/8VHPQ99XAs — ~ (@touchitaitana) May 21, 2024

Ante la situación, Mayan le preguntó con quién hablaba a esa hora y, al sentir que el futbolista se puso a la defensiva, le generó más dudas: "Ahí más raro me pareció todo. Se enojó, al nivel que al día siguiente estábamos con mis amigos y él se va. Yo me quedé re mal. Yo no se lo dije mal, se lo dije de intriga”, aclaró.

La influencer compartió con la mesa del streaming lo angustiada que estaba ante ese mal momento y confesó que fue ella la que dio el primer paso y le pidió perdón.

Luego y sin decir nombres, Camila hizo referencia a la persona con la que Mac Allister se estaba mensajeando: “Y bueno… ¿Adivina dónde está ahora? ¿Adivina donde está?”, dando a entender que se trataría de Ailén Cova, la actual pareja del futbolista.

Cami Mayan y Alexis McAllister tuvieron una relación de años que finalizó a fines del 2022. Tras la polémica separación a pocas semanas del Mundial Qatar 2022, el futbolista empezó una relación con Ailén Cova, su mejor amiga.