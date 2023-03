Cande Ruggeri sufrió un accidente doméstico y terminó en urgencias

Las pocas horas de sueño y las responsabilidades propias de la maternidad comenzaron a pasarle factura a la joven madre. “Ayer se me partió un diente. Hice una pelot…, de bruta. Estaba tomando de una botella de vidrio y se me partió”, contó la mamá de la pequeña Vita en sus historias de Instagram.

El mal momento quedó atrás rápidamente porque la modelo fue atendida de urgencia en un consultorio el lunes en horas de la noche y le reconstruyeron la pieza. Al día siguiente, mucho más tranquila y sonriente, agradeció a su dentista y el grupo de profesionales que trabajaron para atender su caso en un horario no habitual y con tanta rapidez.

Además, la hija del futbolista Oscar Ruggeri reveló que el mayor motivo de sus nervios tuvo que ver con el hecho de que es una figura pública, y perder un diente en la parte frontal de su dentadura la dejó completamente sobrepasada.

Esta situación inesperada hizo que la mediática reflexionara sobre todos los frentes que tiene abiertos, especialmente después de convertirse en la mamá de su primera hija. “Casi me muero, o sea, real. Yo sé que soy exagerada, pero también siento que se me acumularon un montón de cosas. Vita que es muy chiquitita, más que no estoy durmiendo. Mi trabajo es la imagen, así que se me haya roto un diente ayer… Colapsé”, comentó