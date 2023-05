Cantante marplatense reveló los requisitos que debe tener un hombre para conquistarla: fuertes críticas

La cantante marplatense La Joaqui sigue en la cúspide de su carrera, que coincidió con su separación, pero en una entrevista reciente no le cerró las puertas a un nuevo amor. No obstante, el hombre que desee ganarse su corazón deberá cumplir una serie de requisitos importantísimos que ella no está dispuesta a negociar.

En un breve ping pong, la popular cantante detalló sus pretensiones y despertó una fuerte ola de críticas. “Tiene que tener lindos dientes y olor a perfume. Lo primero que miro son los dientes. Me gusta que vayan al barbero una vez por semana y que tengan el pelo cortado perfecto siempre. Y que tenga sí o sí las zapatillas limpias. Es excluyente. No nuevas, limpias. Si no trata bien a sus zapatillas, imaginate cómo te trata a vos...”, lanzó.

Quienes se encontraron con sus declaraciones reaccionaron furiosos. “Pagá vos el barbero 2 lucas por semana”, “Mucho fantasmeo”, “¿Qué te comiste hermana?”, “Rajá de acá”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios. En el mismo ida y vuelta, la artista también remarcó que es muy buena chef, y que su comida favorita es el guiso de fideos moñitos, lo que también dejó en claro qué deben invitarla a cenar.

La Joaqui: de una breve participación en “El Marginal” a ser una estrella de la música

La Joaqui siempre soñó con dedicarse a la música. Sin embargo, muchos recuerdan sus primeros pasos en el mundo artístico por su breve participación en El Marginal, la serie donde le dio vida a La Mecha, la novia de Diosito. Lo que llegó después de mucho trabajo no fue sorpresivo para ella: se transformó en una de las voces femeninas más populares de la Argentina y logró darles una mejor calidad de vida a sus hijas.

“Fueron un montón de transiciones por las que pasé. Durante mucho tiempo estuve muy enojada con la vida, la frustración es difícil cuando tenés muy en claro lo que buscás. Sentí frustración muchas veces con proyectos que no se dieron, pero si no me hubiera pasado todo esto primero, no sé si hubiera podido ser yo”, reconoció días atrás en un mano a mano con La Viola.

La joven intérprete se consideró una privilegiada por este presente exitoso e indicó que sus nenas son su gran motor para seguir adelante: “Nadie más que mis hijas se merecen todo lo lindo que nos pasa. Ellas estuvieron ahí, me acompañaron en las peores de las peores y si puedo crearles momentos tan únicos que se les borren los momentos más dificiles lo voy a hacer sin dudarlo. Cuando uno elige ser papá es como que tu vida pasara a segundo plano. Estás eligiendo que la vida de otro sea hermosa. Se me dio todo junto, soy una privilegiada. No sé si todo el mundo tiene las mismas oportunidades y la misma suerte que yo. Siempre que puedo llevarlas a un lugar apto para niños, las llevo.

