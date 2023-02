Carmen Barbieri rompió el silencio tras la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Carmen Barbieri habló del escándalo que se desató por las s upuestas infidelidades de su hijo Fede Bal a su ex novia, la marplatense Sofía Aldrey. “Yo sospechaba porque fui a verlo y no estaba Sofi”, contó la conductora en Mañanísima, su programa de TV.

“La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre”, les explicó Carmen a Estefi Berardi y Pampito. También confesó que tenía una sospecha tras su reciente visita a Villa Carlos Paz, donde Bal protagoniza la obra de teatro Kinky Boots: “¿Cómo no iba a sospechar si cuando llegué no estaba Sofi?”.

En medio de polémicos y fogosos chats con varias amantes, Carmen siguió dando su visión sobre la relación que mantenían Federico y su ex novia, más allá de las infidelidades. “Era una relación de muchos años. Él está triste y creo que no va a hablar”, acotó sobre el estado anímico de su hijo. Y agregó: “Yo lo lamento mucho, quiero que sean felices los dos”.