Cerraron las competencias del Festival de Cine y se esperan los premios

"Notas para una película", del chileno Ignacio Agüero, cerró la Competencia Latinoamericana de esta edición. En la Competencia Internacional, la encargada de cerrar la selección que tuvo filmes de Brasil, Bolivia, Portugal, Canadá, Suiza y Argentina, fue "How to Blow Up a Pipeline", del estadounidense Daniel Goldhaber.

El festival entregó anoche su última película de la Competencia Argentina, con la proyección del documental "Herbaria", de Lisandro Listorti.

El sábado a las 20 será el turno de la gala de premiación de esta ya exitosa edición del festival, acompañada por un público entusiasta, con todos los ojos centrados en el ganador del Astor de Oro destinado a la Mejor Película de la Competencia Internacional, pero también en los lauros que distinguen el cine de la región, el argentino y el que se piensa desde los bordes que fue protagonista de la sección competitiva Estados Alterados.