China Suárez, contra uno de sus ex novios: "Si yo hablara, vos..."

La nueva canción de Eugenia China Suárez dejó un enigmático mensaje contra uno de sus ex novios y las redes sociales estallaron de teorías.

La temática que Eugenia decidió seguir en este single ya de por sí revolucionó a todos sus seguidores. Al notar el explosivo mensaje que cargaba de fondo, los fanáticos de la actriz comenzaron a barajar los nombres de Rusherking, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi como los apuntados.

Esto se debe a que apuntó directamente contra un hombre que pasó en su vida, robó su corazón, pero se lo partió en mil pedazos. El caso más reciente es el del cantante santiagueño, que decidió dejarla luego que ella proyectara una vida juntos, algo que no estaba en sus planes.

"Me contaron por ahí que te gusta hablar de mí. Pero esta es mi canción y mi palabra ¿Cómo hacés para contar una versión que sabes que no es así? Si yo hablara vos te irías del país”, dice una de las estrofas más emblemáticas de su canción y que no pasó por alto.

La China - Ay Ay Ay (Video Oficial)

EL REVUELO QUE DESATÓ LA CHINA CON SU NUEVA CANCIÓN

Entre diferentes comentarios que se leyeron en su video y las redes, diferentes usuarios empezaron a debatir para quién está dedicado. Con argumentos y posturas muy diferentes, lo cierto es que la China no salió a aclararlo y por el momento quedará envuelto en un gran misterio.

“Vine solo a leer los comentarios y que me confirmen si piensan que es para Icardi”, “Lo único que voy a decir, es que Rusher y la China van a volver. Guarden este comentario", “Ah yo pensando en Rusherking pero era pal Benja, me encantó”, "¡Tomá Vicuña! Jajaja volvé a Chile" y “Para mí es para Icardi, él la negó siempre e inventó una historia como que nunca la conoció”, fueron algunos de los recados que se vieron.

A quien rápidamente descartaron en su grupo selecto de fans, es a Nicolás Cabré por la buena vinculación que tienen. En el último tiempo lograron revincularse desde un lugar muy sano, dejando atrás los rencores y siempre unidos por el bien de su hija Rufina.

Fuente: Paparazzi