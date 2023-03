Científicos del Palo tocará en Buenos Aires

A diferencia de su antecesor de 2017, de sonoridades más rockeras, en esta producción el grupo deja de lado la distorsión experimenta géneros que no había abordado hasta entonces como el hip-hop, la música electrónica y el pop. Temas como "No te entiendo", "No es lo mismo" o "Nada hay en mí" son la prueba de ello.

Registrado en medio de un cambio de baterista en el grupo, lo cual propició la participación de distintos músicos invitados, la placa presenta un sonido más heterogéneo respecto a otros trabajos de carácter más conceptual.