Cómo fueron los días previos a la internación de Silvina Luna

SÁBADO 8 DE JULIO "Ya no pienso en matambre, ni le temo al vacío", en el Auditorium

Durante la mañana de este miércoles Estefania Berardi relató en Mañanísima todo lo que sabe sobre la salud de la modelo: “Tengo muchas amigas en común con Silvina Luna y me enteré de la noticia ayer mientras estaba cenando, y como todos no lo podía creer. La verdad es que ella está internada desde el 14 de junio. Lo que me decían sus amigos es que pensaban que yo sabía”.