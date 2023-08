Continúa el cine experimental en el Museo Mar

Se proyectará Go Harada (Japón): “The City and I” (curada por Claudia Siefen-Leitich y de Shelly Silver “A tiny place that is hard to touch" (Usa- Japón 2019, 39').

El proyecto “The City and I” de Goh Harada recorre durante un año su ciudad, Tokio, opulento en su montaje y en fuerte contraste con su respectivo montaje sonoro. Harada lleva a través de Tokio, un viaje literal pero emotivo, austero, vanguardista pro placentero.

Go Harada (Tokio,1963) estudió ingeniería eléctrica en la reconocida Universidad Kei. Estudios 1993-1999 (clase magistral) en el Estado Academia de Bellas Artes - Städelschule, Frankfurt / M, cine y cocina / clase magistral Prof. Peter Kubelka. Muestra especialmente curada por Claudia Siefen-Leitich. Estos trabajos se exhibieron en Q21 Museum Quartier Viena, Austria.

Luego se proyectará “A tiny place that is hard to touch” (Usa- Japón 2019) de Shelly Silver. Una mujer estadounidense contrata a una japonesa como traductora. Lo que comienza como una relación de rechazo paulatinamente cede al deseo. En ningún momento vemos los rostros de las protagonistas, de hecho, prácticamente no se ve a ningún humano.

image.png

Mientras la traductora nos habla sobre las relaciones personales la cámara retrata un paisaje urbano en el cual solo peces e insectos parecen sobrevivir. A Tiny Place That Is Hard To Touch oscila entre ser un cuento ubicado en un futuro distópico o el recuerdo de una ciudad que fue bombardeada hace medio siglo.

Tal vez el pasado y la ciencia ficción están más entrelazados de los que creemos. La realizadora (New York, 1957) es una artista estadounidense que trabaja con cine, video y fotografía. Su arte ha sido exhibido y transmitido en los Estados Unidos, Europa y Asia. Es profesora asociada de artes visuales en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia.