¿Crisis entre la China Suárez y Rusherking ?

Eugenia la China Suárez dice ser más simple de lo que parece, o -mejor dicho-, de la imagen que muchos piensan que tiene. Trabaja desde muy chica en los medios y conoce como pocos lo que significa estar de ese lado y en boca de muchos. Ha sabido enfrentar cada situación mediática en la que quedó envuelta, como una separación, un romance, su maternidad y el reciente escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En cada circunstancia, enfrentó las situaciones, y habló del tema. Así como también siguió dando entrevistas, siempre eligiendo, claro, hasta dónde permitía abrir la puerta de su intimidad.

Así las cosas, el diálogo inicial -en el que le sugirió a quienes no la conocen no quieran saber de ella a través del reconocido buscador- lo tuvo semanas atrás, en una entrevista con Fernando Dente en el late night show que el actor conduce por la pantalla de América. Y en esa misma nota, la actriz habló de su relación con Thomas Nicolás Tobar, conocido popularmente por su nombre artístico Rusherking.

“Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, contó sobre los inicios de su historia de amor, aquella que en estos últimos días parece estar transitando una fuerte crisis de pareja.

Si bien ninguno de los dos se refirió al respecto, se expresaron a través de sus acciones, lo que despertó aún más los rumores de separación. Por un lado, y el indicio que fue el puntapié para comenzar a hablar de una supuesta crisis fue que los dos -cada uno por su lado- eliminaron de sus redes sociales los respectivos románticos posteos que habían hecho en todo este tiempo.

Además, ella publicó una foto en la que se ve de fondo una estantería en la que antes había gorras del músico, y que ahora lleva otro tipo de decoración. Signo de que hubo algún cambio en su casa, como si él se hubiera llevado sus pertenencias.

En tanto, días atrás el cantante había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter que llamó por demás la atención. “Tu juegas con uno y después pasas al siguiente”, escribió. Aunque también se especula que puede tratarse de la letra de su próxima canción, ya que no volvió a hacer referencia a alguna posible crisis, y más de una vez ha jugado con eso. Por caso, cuando lanzaron el tema juntos, lo promocionaron como un falso casamiento: sus amigos publicaron fotos en las redes sociales asegurando que estaban en una boda y nunca hicieron la aclaración de que se trataba de la filmación del videoclip. En su momento, se especuló con que había contraído matrimonio en una fiesta secreta e íntima.

En plena ola de rumores, ella se limitó a asegurar que no es la primera vez que se habla públicamente de una crisis con alguna de sus parejas. “Siempre me separan”, dijo, pero tampoco negó la información que había comenzado a circular. Lo que, una vez más, alimentó aquellas versiones.

Por otro lado, el fin de semana la actriz mostró en sus redes sociales que estuvo cocinándole a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, en el departamento de Benjamín Vicuña, lo que alimentó aún más las versiones de crisis con el músico y despertó un acercamiento con el actor y padre de sus hijos. De inmediato, el chileno fue el primero en salir a aclarar públicamente que él no estaba en Buenos Aires en ese momento.

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, aseguró el actor derribando así cualquier tipo de especulación.

Lo cierto es que, hasta el momento, ni la China Suárez ni Rusherking se expresaron específicamente sobre su relación sentimental, al menos públicamente. Es por eso que, mientras tanto, se especula con cada movimiento de ellos en las redes sociales, las que, al fin y al cabo, utilizan para confirmar o desmentir cada una de las situaciones que los suele involucrar.