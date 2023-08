Cuál es el trabajo que Natalia Oreiro rechazó para no cruzarse con Pampita

Pampita se arrepintió de haber hablado de más

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), la modelo reconoció que no tuvo que haber reflotado un tema vintage que también salpica a su exmarido: “Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea”. Luego, agregó: “Contesté una pregunta y me equivoqué porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lio. Pequé de inocente. Sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”.

Si bien Carolina Ardohain no dio nombres, sí aseguró que hay una actriz con la que jamás trabajaría porque no tuvo empatía “de mujer a mujer”. En las redes no tardaron en decir que se trataba de la uruguaya, a quien los mismos técnicos de la ficción acusaban de pasearse por los pasillos de la mano del galán chileno.

Para alejarse del escándalo, comentó que en la actualidad elige estar tranquila: “Trabajo un montón, pero mi vida personal, sentimental y familiar está en un re buen momento. Busqué mucho estar en esta posición. No quisiera volver al pasado, de ninguna manera”.

Cuando el notero del ciclo le deslizó que Vicuña parecía haberse enojado con lo ocurrido, Pampita fue sincera: “Metí la pata. No tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie. No sé por qué empezaron a sacar conclusiones”