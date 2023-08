¿Cuál es la prueba que mostró Pampita de las maldades que le hacían las modelos?

Pampita Ardohain no la pasó nada bien en sus primeros desfiles. Varias de las modelos que ya estaban consolidadas no soportaban su belleza ni la popularidad que había ganado en tan poco tiempo y le declararon la guerra en las pasarelas . La empujaban y la tapaban para que no se robara la atención de los flashes ni posara al lado de los diseñadores o peluqueros más conocidos, como Roberto Giordano.

En 2016, Carolina reconoció que una de sus peores colegas fue Nicole Neumann. “La verdad que tuve muy pocas tapas porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Hicimos una vez y no quisiste nunca más. Un día me fui maquillada y peinada. Como yo estaba empezando dijiste ‘con esta la tapa no la hago’. Tengo muy malos recuerdos de vos”, le dijo en la cara durante una de las galas del Bailando 2016.

Pampita se emocionó al recordar sus primeros años en Buenos Aires

Días atrás, Pampita Ardohain estuvo como invitada en el programa Noche al Dente (América) y recordó cómo fue su llegada a Buenos Aires. “Me vine a Capital a los 17 años con 500 pesos desde La Pampa”, explicó.

“Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua. Salí por el barrio a tirar currículums pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé. Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez, y en el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro. Soy consciente de que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños pero los tenés que tener muy claros para no rendirte en el camino”, agregó antes de romper en llanto.

Luego, recordó lo que hizo con su primer sueldo. “Compré cosas para mi casa de La Pampa, porque había lugares que no tenían puesto el artefacto de luz y estaban solo las lamparitas colgando. Así que fui a una casa de electricidad y compré un montón de cosas. Después, ahorré mucho durante un año y medio porque me quería comprar mi primer departamento. No me compraba nada, pero también eran otros tiempos, en ese momento se podía”, destacó.