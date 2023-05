"Decía que yo lo provocaba al abuelito": Romina Uhrig contó un episodio de abuso que sufrió a sus 8 años

“El marido de mi mamá no quería que me ponga esto, o lo otro... No tuve un abuso carnal, pero sí me tocó” , expresó la exdiputada sobre su padrastro al aire del programa conducido por Lourdes Sánchez y manifestó que también fue víctima de violencia física y verbal.

“No me dejaba juntarme con mis amigas, decía que yo lo provocaba al abuelito”, detalló Romina con respecto a los comentarios que recibía de la pareja de su mamá. “No podía decir ‘qué lindo esto’ o mirar a alguien porque ya era una p...”, sumó ella en Estamos en una (República Z).

Con respecto al abuso que sufría por parte de su padrastro, Uhrig señaló: “Fue a los 8 años, no le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca”.

“En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Se enojó conmigo”, contó Romina. Y recalcó: “Esas cosas feas se las decía a mi mamá, pero ella no estaba bien. La llegué a sacar de una soga, estaba por matarse. Llegué justo”.

#EstamosEnUna | Romina: “Sufri violencia física y verbal” + Su despedida como conductora

Romina Uhrig enseñó a preparar su versión de un plato y generó indignación en las redes

Romina Uhrig, tiene un presente laboral brillante con variados proyectos, entre ellos el de su primer programa de cocina. Mientras intenta que ese sueño se materialice la ex participante de Gran Hermano (Telefe) disfruta realizar distintos platos que comparte a través de su cuenta de Instagram, donde publica el paso a paso de las diferentes recetas. Sin embargo, el último de ellos desató algunas críticas entre sus seguidores.

El plato en cuestión era una carne al horno con milhojas de papas. Con total destreza, la exdiputada se puso manos a la obra y comenzó a elaborarlo. Sin embargo, la atención de algunos internautas se centró en algunos de los costosos ingredientes que figuraban dentro de la preparación, como el magnífico costillar y el vino con el que maceró la pieza.

“¿Algo más barato? ¡Ese corte de carne está en 20 mil pesos!”, “Qué suerte que vos podés comprar carne, como están los precios, hace mucho dejamos de darnos gustos así”, “No cualquiera hace una costilla así bañada en Rutini”, fueron algunos de los mensajes. Sin embargo, vale aclara que no se pudo comprobar cuál fue el vino que usó la exdiputada.

No obstante, también otros mostraron su apoyo a la ex “hermanita”, ya que hay mucha expectativa alrededor de su nuevo proyecto culinario, del que se esperan nuevos detalles.

Fuente: TN