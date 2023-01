Descontrol: el video de Camila Homs arengando a una multitud que insultaba a Tini Stoessel

Embed Desde Punta del Este, Cami Homs y la gran "que se vaya pal carajo" a De Paul: "Qué se vaya bien a la conch4 de su madre". pic.twitter.com/Vsokw5vTaw — Mundo Tendencia Blog (@Mundotendenciab) January 1, 2023

"Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", cantaba la multitud exaltada mientras Homs se reía sin parar y grababa a su gente con el celular.

La semana pasada, Rodrigo De Paul se cansó de Camila Homs y le inició una demanda penal por amenazas y hostigamiento. En la denuncia, el futbolista incluyó mensajes de WhatsApp y de Instagram que la modelo y su padre le enviaron durante los últimos meses. Además de hacer un descargo sobre lo que había vivido en el último tiempo, el deportista también detalló por qué esperó hasta ahora para acudir a la Justicia.

“Sinceramente me sentí amedrentado por estos mensajes del señor Homs, teniendo en cuenta su pasado judicial, más decidí no denunciar porque necesita paz y tranquilidad para prepararme para la Copa del Mundo de Qatar. Es más, esa paz y tranquilidad que necesitaba me llevaron también a ceder en algunas cuestiones con Camila Homs atinentes a la compensación económica”, aseguró De Paul en su denuncia.

Además, el deportista explicó que luego de volver del Mundial, y al ver que nada había cambiado, se puso en contacto con su abogado para iniciar acciones legales: “Las amenazas que sigo recibiendo generan en mí un amedrentamiento tal que necesito la urgente intervención de la Justicia”.