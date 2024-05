El actor Antonio Gasalla fue internado y su estado es crítico

“Tiene unos problemas pulmonares y de otras cosas que él viene arrastrando de antes, cuando fue internado primitivamente ante la revisación general, le aparecieron cosas que él no se trataba”, afirmó, y abundó: “Hablando con los médicos nos dicen que no es gravísimo, pero hay que atenderlo”.

El actor fue internado de urgencia y está muy delicado.



Según Carlos, Antonio se encuentra en terapia intermedia y respira por sus propios medios en este momento. “Tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, desde que está internado por el tema cognitivo que tiene, le han encontrado esto y están tratándolo. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón cosas que no tiene que ir ahí y se produce una infección”, contó.

“Lo único que puedo decir es que se le pone el canal Volver, donde pasan sus programas y él no se reconoce. No puedo decir otra cosa. A mí me conoce como el hermano, pero mi nombre no lo sabe. Está en su mundo y tiene sus ataques como los tuvo siempre, el carácter no lo pierde. Para verlo tenemos un horario especial y podemos entrar de a dos”, apuntó.