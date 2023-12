"El club de los 27": escuchá el anticipo del nuevo disco de Charly García

Embed - Charly Garcia on Instagram: "“El Club de los 27” uno de los temas que van a formar parte de La Lógica del Escorpión #SayNoMore #LaVanguardiaEsAsi #ConstantConcept #CharlySNM #RockNacional #CharlyGarcia #SuiGeneris #LaMaquinaDeHacerPajaros #SeruGiran #DavidLebon #PedroAznar #OscarMoro #NitoMestre #MercedesSosa #Spinetta #GustavoCerati #FitoPaez #Juanse #HildaLizarazu #FabiCantilo #ZorritoVonQuintiero #FernandoSamalea #MariaGabrielaEpumer #NegroGarciaLopez #RosarioOrtega #Argentina" View this post on Instagram A post shared by Charly Garcia (@constatconcept)

"La lógica del escorpión", marcará su regreso después de poco más de cinco años desde la publicación de Random en 2017. Este nuevo trabajo ha sido una travesía interrumpida por la pandemia y problemas de salud del músico, lo que le confiere un valor único a lo que será el decimocuarto álbum de estudio de García.

Hace unas semanas, la cantante Rosario Ortega compartió fotos desde un estudio de grabación junto a Charly García, revelando que el tan esperado disco estaba en camino. Ahora, el productor musical José Palazzo compartió una imagen junto a García, Ortega, el mánager del argentino, Guillermo Vega, y el ingeniero de sonido, Matias Sznaider, anunciando que Charly dejó todo listo y finalizado.

“Viví un hecho histórico, Charly dejó todo listo su nuevo disco, todo terminado, festejamos con parte de su equipo y justo llegué para ese momento”, comentó Palazzo en la publicación que subió a Instagram desde los estudios Happy Together. “Qué Charly García feliz que me tocó ver. Vamos, las disqueras, no se duerman que este disco tiene que salir ya. Órdenes del jefe… ojalá pronto lo puedan disfrutar”, añadió.

Según fuentes, el álbum, como se ha visto en discos anteriores, contará con versiones de clásicos del rock en inglés traducidos al castellano, además de reversionar algunos de sus viejos temas, inéditos de la época en la que vivió en la quinta de la familia Ortega en Luján.

El álbum es un testimonio de la adaptación y evolución continua de Charly García como artista. Durante la producción, incorporó una variedad de instrumentos, desde sus icónicos teclados hasta la integración de la tecnología a través de iPads. “La lógica del Escorpión es que… ¡no hay lógica! Es suerte”, dijo el argentino en una entrevista atrás en 2021.

La portada del álbum, diseñada por Renata Schussheim, evoca recuerdos del pasado, ya que Schussheim fue la responsable del ambicioso escenario del primer concierto solista de Charly García en Ferro en 1982, cuando presentó Yendo de la cama al living. Aquel espectáculo memorable culminó con la destrucción de una ciudad ficticia al ritmo de ‘No bombardeen Buenos Aires’.

El álbum se ha hecho esperar, pero luego de años de misterio, la entrega parece estar más cerca que nunca y, esperamos, el 2024 quede marcado por el regreso de Charly García a la escena musical.