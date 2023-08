El desesperado pedido de la familia de Silvina Luna a una marplatense

“Ella se comunica bajito, pregunta. No está intubada. Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, leyó Berardi n el programa Poco Correctos. Además, contó que la ex Gran Hermano no tiene televisor en la habitación, pero sí una computadora que revisa cuando puede.

“Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta”, informó Berardi.

Silvina Luna atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que Aníbal Lotocki le realizó en 2011.

Luna mantiene un tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular, según indicaron los médicos del Italiano.