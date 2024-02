El doloroso relato del viudo de Camila Perissé, una fuerte denuncia y su deseo relacionado con una playa marplatense

Primero, comenzó contando cuáles fueron las últimas dos voluntades de la artista: “Voy a cumplir las dos últimas cosas que me pidió Camila. La primera es que la creme y lleve sus cenizas a la antigua Playa de los Ingleses, hoy Playa Varese, en Mar del Plata, porque ella nació ahí ”.

“La segunda cosa que me pidió va a llevar mucho trabajo, pero ya tengo un bosquejo. Yo no soy profesional, pero cuento con profesionales que me van a ayudar a plasmar lo que se va a llamar la Ley Camila Perissé”, aseguró.

Acto seguido, aclaró que el objetivo del proyecto de ley es evitar que otras personas padezcan lo que sufrió Perissé. “Ella quedó postrada por culpa de una médica de PAMI que, con un mal diagnóstico y una mala medicación, la destruyó. Un mes después, apareció el covid y sucedieron muchas cosas: cinco operaciones, cuatro infecciones urinarias, tres neumonías, dos covid y abandono de persona. En esa época murió mucha gente porque todo era para covid”.

Luego, profundizó sobre la negligencia médica: “Hace cuatro años, alquilábamos una chacrita en Pergamino, vivíamos allí, Camila salía a correr y hacíamos un espectáculo de teatro de poesía y tango. Hace tres años, empezó con dolores articulares y calambres en los pies. Como ella se había jubilado hacía un año, fue a ver a una doctora del PAMI, que en cinco minutos y sin ningún estudio, le diagnosticó fibromialgia, pero es la primera vez que escucho que da calambres”.

Fernández enumeró los problemas que Camila empezó a sufrir a raíz del diagnóstico de la médica: “Le recetó 300 miligramos de pregabalina. Empezó a marearse, se cayó, se quebró el fémur, le pusieron tornillos fijadores y quedó en silla de ruedas. Tuvo que seguir tomando esa medicación. Pero meses después, nos enteramos de que no tenía fibromialgia sino falta de cloruro de magnesio, lo descubrió un acupunturista”.

“La droga que le recetaron le fue trayendo una gran cantidad de problemas de salud. Conclusión, terminó con 35 kilos, entubada y con pérdida total de la memoria”, señaló.

Las críticas del viudo de Camila Perissé al PAMI durante el gobierno de Alberto Fernández

Aunque aclaró que no tiene nada en contra del PAMI, Julio cuestionó al gobierno de Alberto Fernández: “Pero, lamentablemente, en la gestión anterior, a la exdirectora de PAMI Luana Volnovich, al expresidente Alberto Fernández y al exministro de Salud Ginés (González García) yo los culpo de ser cómplices de la doctora que cometió la mala praxis, porque la abandonaron argumentando que no había plata y que era todo para (atender enfermos de) Covid”.

Llegando al final de la entrevista, Fernández contó que la actriz se cayó durante su estadía en un geriátrico y eso terminó de deteriorar su estado: “La gente que trabaja en el geriátrico es maravillosa, pero hay una asistente para asistir a 18 abuelas”.

“Y eso por una ley que dice que un asistente de geriátrico de hospital tiene la obligación de asistir hasta a 22 internados”, agregó. En último lugar, el viudo de Perissé concluyó: “Hay que cambiar esta ley nefasta y eso va a ser parte de la ley Camila Perissé, porque no todos los parientes van a darles de comer a los internados todos los días. Hay gente a la que la dejan ahí...“.

Fuente: TN