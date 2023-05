El espectacular show de Fantasía sobre Hielo llega a Mar del Plata

Habrá bailes, humor, malabares, destrezas aéreas, acrobacia y clowns además de efectos sonoros y visuales. El público tendrá la posibilidad de ver nevar en vivo.

La dirección está a cargo de Francisco Barraco y la producción es de Hugo Bevilacqua. Las funciones serán domingo 4 y 11 de junio y sábado 10 a las 17 y 20 horas, el 5, 6, 7, 8 y 9 de junio a las 20.

El hielo sintético Xtraice está compuesto por polietileno con la mayor densidad molecular, el secreto es un protector y lubricante especialmente diseñado en los laboratorios Xtraice que logra el mejor nivel de deslizamiento jamás alcanzado.

Entre los beneficios enumerados se encuentra el hecho de que es un producto reciclable y no tóxico, que no necesita de químicos Glicol para su mantenimiento. Además, no necesita de energía o agua para su funcionamiento y mantenimiento, suponiendo un ahorro energético y económico considerable. De este modo el hielo sintético se coloca como un producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente y con las generaciones venideras.