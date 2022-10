El mensaje de Lali Espósito que preocupó a sus fans: "Los médicos me piden parar"

“Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable) de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas”, anunció la cantante en su cuenta de Twitter, y agregó: “Quiero darles lo mejor...”.

https://twitter.com/lalioficial/status/1585341862428434433 Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable)de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas ! Quiero darles lo mejor... — Lali (@lalioficial) October 26, 2022

El mensaje recibió cientos de respuestas de sus fans y seguidores, algunos expresaban su tristeza y otros le desearon una pronta recuperación.

Lali aclaró: “Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok! Me pone re triste esto. Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar...Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor “, cerró.