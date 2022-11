El mensaje de Tini Stoessel tras confirmarse que De Paul irá al Mundial

Tras ser confirmado entre los 26 integrantes de la Selección que viajarán a Qatar, el deportista escribió: “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, más juntos que nunca”.

https://twitter.com/TiniStoessel/status/1591127207925383203 estoy tan orgullosa de vos. te felicito desde lo más profundo de mi corazón https://t.co/lz4xVkuwdm — LaTripleT (@TiniStoessel) November 11, 2022

Estos mensajes fueron publicados horas después de que en distintos medios se hablara de una posible separación. Incluso, durante su recital en Córdoba, Tini sembró dudas sobre la continuidad de la pareja.

“Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso”, expresó de cantar la canción que grabó junto Tiago PZK.

Hace días la cantante confirmó que no viajará a Qatar. Según trascendió habría decidido no viajar a la Copa del Mundo para apoyar el futbolista porque no quiere ser criticada si los resultados no llegan a ser favorables.