El museo MAR despide el verano con un viaje sinfónico

Eduardo Chelo Lamas estudió violonchelo en el conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Ocupó el de puesto de tuba solista de la Orquesta Juvenil Libertador San Martín, la Orquesta Académica del Teatro Colon de Bs As, Banda Municipal de Morón, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta Sinfónica de Neuquén, Orquesta Sinfónica de Rosario; Orquesta Filarmónica de Bs As, Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, Banda Sinfónica de Mar del Plata, Banda Sinfónica de la facultad de Filosofía de Bs As, Orquesta Sinfónica de Olavarría. Profesor de la cátedra de metales de la orquesta escuela de Dolores. Profesor de la cátedra de Tuba y Eufonio del conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Bs As.