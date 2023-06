El papá de L-Gante habló tras la detención y cargó contra el entorno del músico

“Esto es peor que una locura. Porque un loco, dentro de su locura, tiene inteligencia. Esto es una mamarrachada mal. Mi hijo se equivocó completamente. Si fuera inteligente, no va a ir a las 6 de la mañana a presenciar una pelea entre los amigos. ‘Déjense de joder’, les tenía que decir, o diría una persona inteligente. Si los puede separar, los separa. Y si no, llama a un patrullero. En este caso, han llamado a la policía y fueron a la casa de Elián a hacer ese bondi, como dicen ellos, frente a la casa de Elián. Elián no fue a buscarlos, vinieron ellos a la casa”, defendió Prosi a su hijo. “La policía tiene que investigar si dispararon, con qué dispararon, quién disparó. Hay cámaras, ¿cómo no se van a ver las cámaras? Siempre voy a defender los derechos de mi hijo y de mis hijos”, agregó.

Por otra parte, el padre del cantante caracterizó a La Mafilia, el entorno que rodea a L-Gante y podría haberle traído una complicación. “Son una manga de chicos que algunos trabajan, otros no, y el mayor delito que cometen es fumarse un porro y estar viviendo ahí esta situación de un chico que esta ahí en la cima ahora. Tienen esa locura que otros chicos de otros barrios no la tienen, y están con esto de la 420, el homenaje al faso y todas estas cosas. Que no deja de ser un chico común, estos chicos que están ahí no salen a la noche de caño. Yo los veo, los conozco y a mi me tratan de usted. Se desviven por atenderme. Por eso hoy fui a las 7 de la mañana para hablar con los policías que a ellos les dicen ‘Ustedes váyanse para allá' cuando quieren estar cerca de Elián. No, háblenles bien que son chicos, son hijos de policías también, que escuchan a L-Gante cantar. Y son chicos que también fuman porro por más que sean hijos de policías. Los del barrio no son hijos de jueces, toda esa gente no vive ahí. Son gente humilde y trabajadora, como lo fui yo”, comenzó diciendo.

Por otro lado, descartó que estuvieran armados. “Si tuvieran un arma, así sea trucha, estos chicos la cambian para comprarse un frasco de cogollos. Y si hay un arma, que investiguen y secuestren el arma. Ahí van a tener pruebas y lo van a condenar a Elián, y Elián será condenado por andar con un arma. Pero acá hay dichos y suposiciones, todo es para comprobar. De eso que se encargue la Justicia”, dijo.

“Una vez que se compruebe que Elián se portó mal, hizo cagadas, que lo detengan y que cumpla lo que tenga que cumplir. Mientras tanto, por ser Elián, que no lo dejen detenido. Él no se va a ir a ningún lado, no puede salir ni a la esquina. Si creen que se va a profugar, están equivocados. Él no puede hacer ni media cuadra porque tiene un montón de gente que lo invade. He ido a hoteles con él y he tenido que comer en una habitación porque no puede bajar a comer a un restaurante de un hotel”, lo defendió a su hijo.

Fuente: Infoshow