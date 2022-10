El Polaco presentó su video con La China: "Siempre me gustó su onda"

Tras haber lanzado su disco “El Ángel que me guía desde el cielo”, El Polaco no se detiene y sigue generando sorpresas y novedades. En esta oportunidad presenta “ Ya no quiero verte”, la canción que grabó nada más ni nada menos que junto a La China Suárez.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, cuenta el cantante con entusiasmo, sobre el porqué de su elección de la actriz y cantante. Además, agregó “La China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos”.