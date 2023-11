El "Puma" Goity a las piñas: "Vos sos un caradura"

“Vos sos un caradura, ¿cómo vas a estar acá?”, le habría gritado Goity al director. “Algunos me dicen ‘se agarraron a trompadas y otros me dicen que casi se van a las manos’”, contó Nancy Duré en Socios del Espectáculo.

Quien intercedió para separarlos fue Guillermo Francella, aunque después tuvo que intervenir la policía llevándose a Willy Landin para que la situación no pasara a mayores.

“Lamentablemente es el estreno de un proyecto tan querido, que me demandó once meses”, dijo el director, que reconoció que tal vez no estuvo al cien por ciento con el proyecto porque no está pasando un buen momento personal.

Sin embargo, tras el estreno, Goity se mostró muy tranquilo al hablar con la prensa sobre este debut: “Una fiesta total, un sueño que se concretó, lo esperé 46 años, se lo prometí a mi abuelo a los 16. A través de Cyrano yo cuento mi vida y todo lo que tiene que ver conmigo”.

El elenco de “Cyrano” lo completan: María Abadi, Daniel Miglioranza, Iván Moschner, Larry de Clay, Pacha Rosso, Dolores Ocampo, María Morteo y Fernando Lúpiz.