El talento de Ligia Piro deslumbró al público que colmó el Auditorium

ligia piro auditorium (2).jpg

En su recorrido por más de 30 años de trayectoria, también cantó clásicos del jazz como blue moon o moon river y también cantó Can't by me love de John Lennon y Paul Mc Carntey. En cuanto a los clásicos brasileños, sobresalió su interpretación de Chica de Ipanema.

Lo destacable del espectáculo, además del talento, la voz y el carisma, son las anécdotas y las historias que Piro va narrando sobre cada canción elegida para poner en su repertorio.

Tras el recorrido de casi dos horas, Ligia Piro se retiró ovacionada y aplaudida de pie por el público que colmó el Auditorium y espera ansiosamente que haya pronto una próxima vez.

FOTOS: Prensa Teatro Auditorium