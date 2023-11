"En grave estado": la preocupación de Paula Chaves y un pedido especial

"La verdad que no tengo mucho para decir. Lo quiero mucho a Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida", aseguró Paula en un móvil con el programa Socios del Espectáculo por El Trece.

image.png

La modelo habló sobre su vínculo con el ex representante y expresó: "Puedo decir que fue mi `descubridor` de alguna forma, no nos hablábamos todos los días pero siempre teníamos algún encuentro. Así que esta situación es bastante triste".

Chaves pidió a Dios por la salud de Piñeiro, ya que el hombre de 68 años se encuentra en grave estado.

"Creo que él en el último tiempo se acercó bastante a la iglesia, mucho a Dios así que bueno, espero que esté en manos de Dios y que sea lo que tenga que ser", indicó.

Además, mencionó a sus colegas y reveló cómo impactó esta noticia entre las modelos.

"Estoy con sus amigas, tenemos un grupo de whatsapp, de modelos que lo queremos mucho, amigas cercanas, y estamos en contacto para ponernos a disposición y poder ayudarlo", sostuvo.

La modelo se mostró muy angustiada al mencionar el rol fundamental que tuvo Piñeiro en su vida.

"La verdad es que si él no me hubiera elegido, mi destino hubiese sido otro en Lobos, no sé. Capaz no hubiese venido a hacer el Súper M y demás", aseguró Chaves con lágrimas en los ojos y finalizó: "Que sea lo que tenga que ser, es así".

Chaves posteó en las Stories una foto de Ricardo y escribió un mensaje de aliento: “Piensen cosas lindas de él por favor”. Además, incluyó el emoji de una vela encendida y luego lo mencionó.

image.png

El ex representante de modelos sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internado de urgencia. Un familiar de Piñeiro lo encontró desvanecido en su casa tras llevar mucho tiempo sin responder.

Tras un llamado al 911, el SAME lo derivó al Hospital Fernández, por ser el más cercano, y luego fue trasladado al Sanatorio Otamendi.

El cuadro de salud de Piñeiro es muy delicado ya que cuando lo encontraron presentaba "bajos signos vitales".

Según reveló el entorno del representante de modelos, su situación es muy grave y sería "irreversible".

Piñeiro se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su estado sería reservado.