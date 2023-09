Fabiana Cantilo y una sorprendente confesión sobre Charly García: "No me dejan verlo"

En una entrevista con La Nación, la artista habló de sus adicciones y de cómo logró superarlas. Además, contó detalles sobre su actual vínculo con quien fue su pareja durante años, Fito Páez. "Ahora estamos más unidos que nunca y nadie sabe bien por qué. Yo siempre estoy ahí, pero él a veces se pone más fóbico. Él tiene su mujer, sus mujeres a lo largo de la vida y tiene hijos, ¡hijos! Yo tengo tres gatas y es un montón", reveló.

También opinó sobre "El amor después del amor", la exitosa sería de Netflix sobre la vida de Fito." La forma en la que está contada es un poco infantil. El actor que hace de Fito (Iván Hochman) es un genio, pero Fito tiene más carácter. Cuando vi la serie me puse a llorar. ¡Perdón Fito! Yo la ligué sin comerla ni beberla. Podría haberme opuesto (a la serie), pero no me importaba por que yo blanqueé mi problema con las drogas, pero hay un montón de cosas inventadas y otras que pasaron y que no se cuentan", sentenció.

Fabiana Cantilo y una dura confesión sobre su vínculo con Charly García

En la misma entrevista, Cantilo hizo una triste revelación sobre su actual vínculo con Charly García, quien atraviesa un complicado momento de salud.

"No me dejan verlo y ya dejé de insistir. Fito está en contacto con la situación. No sé si no me quieren. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León (Gieco) y León está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", confesó la artista.

Pese a la gravedad de la denuncia, la cantante no quiso brindar mayores detalles sobre quiénes son los que le impiden el contacto con el compositor de "Yendo de la cama al living" y dejó entrever que hay algo más tras el alejamiento: "No importa quiénes porque ya está. Es raro todo".