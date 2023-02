Fátima Florez recibió una carta documento de la Metro-Goldwyn-Mayer

“Fatima Flórez no para de ser el ojo en esta temporada de verano y lo digo más allá de su éxito total en Carlos Paz, después de las peleas con Susana, Moria, Carmen ahora se suma la productora de cine más importante del mundo que fue contra la imitadora”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

En ese sentido, profundizó su información: “Esto que te voy a contar es escandaloso porque debido a esto, la artista tuvo que cambiar por completo no sólo el nombre de su espectáculo sino también la marquesina, a mi me llegó la data ahora y es todo muy tremendo”.

“Fatima está enfrentada judicialmente a la productora de cine Metro-Goldwyn-Mayer y ahora te voy a mostrar el documento que comprueba esto”, agregó Etchegoyen.

image.png

La durísima intimación de la Metro-Goldwyn-Mayer contra Fátima Flórez

“El espectáculo se iba a llamar Fatima de Película y tuvo que cambiarlo todo, ¿saben quien le salvo las papas a la imitadora? Messi y los muchachos de la selección, el Mundial la salvó y por eso decidió con su equipo llamar a su show Fatima es Mundial, te dije que era terrible la info que tenía”, dijo al respecto el comunicador sobre el escándalo.

image.png

La carta documento que la Metro-Goldwyn-Mayer le envió a Fátima Florez tras copiar la imagen de la empresa con un espectáculo suyo.

Y cerró: “Ahí estás viendo el documento que comprueba todo esto, y es más, les diría que con este antecedente peligra un futuro viaje de Fatima a Estados Unidos, con un problema así la visa no te la dan, y ahí me están diciendo que las cartas documentos fueron varias, me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación”.

Fuente: Radio Mitre