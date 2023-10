Fede Bal quiso alquilar en Mar del Plata, le pidieron una fortuna e hizo un fuerte descargo: "Estoy harto de que me roben"

En declaraciones televisivas a El Trece, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se mostró indignado ante el precio elevado de los alquileres en la ciudad: "No quiero que me roben más la plata”, insistió, tras contar algunos ofrecimientos que le hicieron en dólares y a tarifas irrisorias.

“Es una locura, estamos yendo a trabajar a Mar del Plata y los números que me pasaban por las casas realmente no los podía creer, ¡no tienen idea los números que me han pasado!”, exclamó Fede. Luego, continuó con su descargo. “Era una casa con un parquecito, una pileta, dos o tres cuartos, no más, no estoy hablando de una mansión. Igual entiendo que el dólar también está viviendo un momento terrible y ya mucho más después de las elecciones va a ser algo realmente complicado. ¡Pero me han pedido 25 mil dólares la temporada, chicos!. Me parece que ya es una falta de respeto”, reveló.

Más adelante, el actor se refirió a la situación económica del país. “Entiendo que son casas hermosas, y tal vez hay gente que lo paga, porque la verdad es esa. Plata en Argentina hay y hay algunos que la siguen teniendo. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, pero esa plata está. Y esas casas terminan siendo alquiladas, entonces hay alguien que va y termina cediendo hasta ese número, pero yo ya no soy de esa partida, prefiero realmente ir a trabajar. Obviamente que voy a disfrutar, voy a tener mi departamento, chiquito, cerca del teatro, pero no quiero que me roben más, sobre todo a los artistas, a la gente que va a trabajar a la ciudad. Esos alquileres son una locura, 25 mil dólares ¿sabés lo que es para conseguirlos?”, destacó furioso.

"NO QUIERO QUE ME ROBEN MÁS": El EXORBITANTE precio que le dieron a Fede Bal para alquilar en Mardel

Acto seguido, el conductor de Resto del mundo, reveló su plan para pasarlo bien y divertirse esta próxima temporada en Mar del Plata sin gastar mucho dinero. “Estoy hablando con amigos que tienen paradores para instalar la idea de organizar fiestas ahí, una o dos veces por semana. Tal vez los lunes que no tenemos función se puede hacer un sunset, al atardecer, invitamos a los elencos y no tengo tanto problema con los vecinos”, contó sobre su planificación para el verano.

Para concluir, Fede retomó la reflexión acerca de sus próximos días en la ciudad Feliz. “En este caso el plan va a ser salir del departamentito, ir en bici al teatro y la platita la voy a empezar a ahorrar”, explicó. “Si ustedes entienden esto yo me he vuelto con deudas de Mar del Plata, porque invitaba a todos los elencos ¿y quién pagaba? ¡Yo!”, dijo y se respondió a sí mismo. En ese momento, Estefi Berardi le recordó que le debía plata a la madre. “Sí, es verdad, porque viajo con Resto del mundo y compro más de lo que puedo pagar, es realmente horrible lo que estoy diciendo pero lo blanqueo, mi vida es así”, confesó Fede entre risas acerca de sus viajes para el ciclo que sale los domingos a la noche por El Trece.