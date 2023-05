Filtran los chats de Mauro Icardi con Cande Lecce, la promotora con la que engañó a Wanda Nara

image.png

En declaraciones a El Trece, la joven brindó las capturas de los chats privados que mantuvo con el jugador del Galatasaray de Turquía junto con algunos audios.

"Un sábado a las 4 de la tarde, él le contesta una foto en el baño con un: `Qué bomba`, con fueguito y ojitos tapados. Recién lo veo`, responde Candela.

Y él le dice: `Debés tener muchos mensajes`. A lo que ella le dice: `Pero el tuyo me llamó mucho la atención`", leyó el conductor del programa Socios del Espectáculo Rodrigo Lussich, sobre el comienzo de la conversación a través de mensajes directos de Instagram.

A su vez, se especificó que esta primera charla tuvo lugar en octubre pasado, pero que recién en enero habrían empezado a mantener una relación virtual.

Luego, el conductor continuó leyendo el chat, pero esta vez, una conversación de WhatsApp: "Ella le dice: `Soy muy de mi departamento y mis cosas`. Y él comenta: `Te entiendo más que nadie, Cande. Yo también pasé por una situación similar y a veces aguantás cosas que no tendrías por qué, por muchas cuestiones. Pero bueno... No viene al caso. ¿Te puedo llamar? ¿Cómo te sentís? `".

En el programa revelaron que ambos se conocieron personalmente el 26 de marzo, cuando fueron a un Apart Hotel en Puerto Madero.

"Te cuento un detalle: él tiene una cadenita que nunca subió a ningún lado, porque no se la he visto, con los nombres de los cinco nenes. Eso no lo sabe nadie, solamente ellos. No me expondría tanto ni en pedo si no fuera cierto. Lo que pasa es que el infiel siempre va a ser así", dijo la protagonista de la historia a ese ciclo de TV por medio de un audio de WhatsApp.

"Yo pensé que estaba separado, sinceramente. Por cómo me la pintó y todo. Él estaba súper nervioso, demasiado nervioso. Yo en algún momento pensé que se la estaba jugando por mí y me creí distinta. ¿Para qué? ¿Para que ahora haga todo esto? Realmente me sentí mal", continuó.

Y agregó: "Él estaba re nervioso. Es más, te digo que en las manos no tiene tatuajes, solo en la mano izquierda tiene un anillo. ¿Qué más te puedo decir? El bóxer que tenía era negro y en la zona de la solapita tampoco tiene tatuajes. En el resto del cuerpo sí. Él tenía una gorra azul, porque también habían dicho que yo había editado la foto y que era una que había subido Kennys (Palacios). ¡Mentira! Esa foto tiene la gorra negra. Quisieron ensuciarme de mil maneras".

