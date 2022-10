Filtran un adelanto del video que la China Suárez grabó con el Polaco

Ella aparece vistiendo un look casual, con un jean de color claro y un strapless oscuro, mientras que a él se lo ve con una bermuda amarilla y una musculosa blanca, con su característica gorra.

El anuncio de esta colaboración entre la ex de Benjamín Vicuña y el ex de La Princesita, lo había dado Luli Fernández hace pocas semanas. "Estamos en condiciones de afirmar que la China Suárez y El Polaco van a estar grabando un tema juntos. Va a ser la primera colaboración entre ellos dos", contó.

"Si no me equivoco, desde que la China se lanzó como cantante, es el primer feat que va a armar con un artista tan consagrado y tan popular como El Polaco. Ya se grabaron imágenes de lo que va a ser el videoclip", agregó la panelista de Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11).

Según contó la modelo, se rumorea que la canción "va a ser un hitazo". "Decimos 'cuidado', porque sabiendo sus pasados y sus antecedentes, tenemos miedo de que terminen en una cama revolcados", sostuvo Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, en referencia a un posible romance entre la China y el Polaco.

Sobre su anterior canción, Lo que dicen de mi, inspirada en el Wandagate, la China había dicho en un documental que se emitió por la plataforma Star+: "La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción".