Filtran un audio explosivo de Jorge Rial contra Morena: lluvia de insultos

“Pero, ¿vos te pensás que ese pibe está con vos porque te quiere? ¿O el otro? Pero, ¿de verdad lo pensás? Yo, la verdad, no puedo creer que me digas eso”, se la escucha decir al conductor, visiblemente sacado, tal como lo reprodujeron en el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América.

Además, Rial se mostró en contra de la decisión de More de instalarse en Córdoba: “Me cag… todas las parejas que pudiste, todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un caraj… Vas a esa provincia de mier…, con esa gente de mier… Todos ladrones, delincuentes, negros. Y te lo estoy grabando para que después uses esto, porque lo vas a hacer. Sé que me vas a traicionar, estás así. Porque vos por la guita sí lo vas a hacer”.

“Me harté de todo. Voy ya para allá, voy a ir cag… a trompadas a tu novio. No, no lo voy a ir a cag… a trompadas yo, ni me voy a ensuciar por ese muchacho. La con… de su madre a todo”, cerró el presentador, con varios exabruptos, oponiéndose al vínculo amoroso de Morena con Facundo.

Embed @tana_pianaroli se fue al carajo, desprestigiando a mi amada provincia sonido original - Lisa P.G

MORE RIAL, TAJANTE SOBRE LA RELACIÓN CON SU PAPÁ

Lejos de que la relación con Jorge Rial logre conciliar una tregua, Morena volvió a ir a A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, y dio detalles de qué fue lo que más le dolió de su papá.

“A mi papá lo quiero, es el abuelo de mi hijo, no puedo decir más que eso porque tampoco es un sentimiento tan grande el que tengo”, comenzó diciendo la joven, dejando en claro que el cariño que logró sentir por el conductor fue cambiando con el transcurso del tiempo.

Allí, al ser indagada por qué le dice a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, cuando quiere ver a su abuelo, More se sinceró: “Hoy en día, le digo que su abuelo está enfermo y que por eso no lo va a buscar. Mi hijo me pregunta ‘¿cuándo va a ser la hora que me venga a buscar el Tata? ¿Ya está mejor?’. Y sí, está mejor pero no lo va a buscar”.

“Yo no mezclo las cosas. Le dije a Jorge que, si quiere ver a mi hijo y lo quiere mandar a buscar, está en todo su derecho. Yo al nene no le prohíbo ni que vea a su papá, ni que vea a su abuelo, aunque yo esté peleada y sienta que son unos nefastos. Cuando mi hijo sea grande va a ser el dueño de decidir, si le hicieron daño a su madre, con quién estar y con quién no”, agregó, tajante.

Fuente: Ciudad.