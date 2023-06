Filtran un escandaloso chat de Jorge Rial

"Mensaje de Jorge a Morena Rial: '¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura, bloquealo. No quiero más contactos con esa mierda de persona, si no me voy a enojar con vos. Bloquealo, habla boludeces y te involucra", leyó en un programa de espectáculos Facundo Ventura, hijo del Presidente de APTRA, quien reveló que se comunicó con Morena Rial y que ella le compartió un mensaje que había recibido de su padre.