Filtraron la foto hot que Claudia Albertario le mandó a Fede Bal

"Tanto te voy a co...", le escribió el ahora exnovio de Sofía Aldrey a su amante. "No se ve bien... ahí hay más orto" , le contestó Albertario, en alusión a la foto hot que le mandó en privado.

Albertario hizo un descargo en las redes sociales y se refirió a su relación Fede Bal. “Desde hace un par de días me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, dijo.

Además remarcó que está separada del padre de sus hijos Jerónimo Valdivia "hace muchos meses", pero mantienen una buena relación. Y subrayó que "es una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad".

“Una separación cordial, llena de amor y entendimiento, porque construimos una familia, que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos, y somos padres presentes y unidos para nuestros hijos”, sostuvo.

“Lamentablemente, se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa. No porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, indicó.

“La comparto por respeto a mis hijos, a mi exesposo, a mi amigo y a mí: una mujer adulta, libre y dueña de sus actos y con la plena convicción de que juzgar nos hace esclavos de no conocer la verdad”, cerró.