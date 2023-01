Fin del misterio: cuánto cobra Coti Romero por un canje después de su paso por Gran Hermano

Pero esto no fue lo único, sino que agregó: "No incluye sorteos. Sin canje, los precios son más elevados". Gracias a esta condición, puede verse a la correntina con distintos looks en sus posteos y evidencia que los ingresos que recibe día a día son de una magnitud importante.

Hasta el momento, son 12 las publicaciones en el feed de Coti Romero, lo que sería igual a 2,4 millones de pesos.

Además de esto, la correntina suele tener entre 6 y 8 historias todos los días, por lo que a largo plazo le terminará dando un rédito mayor que haber ganado Gran Hermano 2022, donde se entregarán 15 millones.